Basket serie D:. Artusiana, serve riscatto. Scirea, punti salvezza

Arrivati a metà del girone del girone di ritorno, nel campionato di Divisione Regionale 1 le gare iniziano a farsi importanti. Stasera alle 21.15, un’Artusiana Forlimpopoli ormai in crisi nera (un solo successo nelle ultime 9 gare giocate, 4 le sconfitte consecutive) ospita Castel San Pietro per interrompere la striscia negativa. Non sarà facile, contro un avversario convincente nel girone di ritorno: tra i singoli, attenzione a Pedini e Cisbani, entrambi in doppia cifra di media, principali terminali di una squadra capace fin qui di exploit importanti. Piazza e compagni, però, non possono sbagliare per consolidare il +6 di vantaggio sulla zona playout.

Domani sera, alle 18.30, invece, il Gaetano Scirea attende a Bertinoro l’Omega Basket: i bianconeri hanno una sola gara di vantaggio sui playout e ghiotta è l’occasione per allungare, approfittando della sfida contro un avversario in difficoltà, reduce da sette ko consecutivi. Occhio a Saccà e Ballardini sotto le plance, mentre Ceccolini e l’ex Baskérs Vandi sanno colpire dal perimetro. Ma i ragazzi di coach Solfrizzi dovranno conquistare due punti dall’elevato peso specifico.