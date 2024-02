BASKET SERIE D. Artusiana stasera per il riscatto e per i playoff

Turno importante in Divisione Regionale 1 per l’Artusiana Forlimpopoli: dopo tre ko, i ragazzi di Marcello Casadei sono di scena stasera alle 21.15 sul campo dei Villanova Tigers, per provare l’aggancio ai riminesi e mantenersi in scia al quarto posto che vale i playoff. Non sarà facile però, contro la formazione guidata da bomber Zannoni (miglior marcatore del torneo con quasi 27 punti di media), che vorrà vendicare il rotondo -15 (80-65) dell’andata.

Sfida difficile anche per il Gaetano Scirea che, dopo due belle vittorie, domani alle 18.45 farà visita al Granarolo, terza forza del campionato, nell’ultimo turno a segno proprio su Forlimpopoli (55-64). Bertacchini, Brotza e Tolomelli le principali bocche da fuoco del quintetto di coach Matteo Millina, figlio di quel Piero che allenò la prima squadra di Forlì. Per Torelli e compagni sfida difficile, importante per capire il livello di crescita e le potenzialità per il prosieguo.