Basket serie d. Canestri irregolari, ferma l’Artusiana. Sconfitto lo Scirea

Turno avaro di soddisfazioni per le due formazioni forlivesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. Venerdì sera, la sfida tra Bianconeriba Baricella e l’Artusiana Forlimpopoli non è stata giocata: durante il riscaldamento, gli arbitri hanno contestato alla squadra di casa l’irregolare altezza del canestro. Nonostante i tentativi di sistemare la situazione, secondo i fischietti l’altezza dell’anello non ha raggiunto i 305 centimetri necessari per il regolare svolgimento della gara.

Si è disputata, invece, la sfida tra Cestistica Argenta e Gaetano Scirea, terminata con il punteggio di 74-52 (22-17; 41-31; 57-41) per i padroni di casa. Sempre all’inseguimento, la formazione allenata da coach Emiliano Solfrizzi resta in scia nei primi 20’ della gara, poi cade nel terzo quarto sotto i colpi dell’ispirato attacco argentano.

v. r.