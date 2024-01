BASKET SERIE D. Chance da sfruttare per l’Artusiana in casa e lo Scirea in trasferta

Turno delicato per le due formazioni forlivesi impegnate nella penultima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 1. Questa sera alle 21, il Gaetano Scirea sarà ospite di un International Imola reduce da ben sei sconfitte consecutive. La giovane formazione allenata da coach Serio, dopo un buon avvio, sta oltremodo faticando, nonostante il trio Roli-Poloni-Ricci Lucchi che dà pericolosità sul perimetro viaggiando in doppia cifra di media. Per lo Scirea, quindi, si tratta di una grossa opportunità per provare a trovare un po’ di continuità dopo la bella vittoria casalinga contro Massa nello scorso weekend.

Alle 21.15, invece, l’Artusiana Forlimpopoli attende sulle tavole amiche del PalaGiorgini (l’ex Vending) la Raggisolaris Academy Faenza: la giovane formazione manfreda, dopo un inizio di stagione decisamente difficile, sembra aver trovato il giusto ritmo per provare a lottare fino in fondo per la salvezza. Tra i singoli attenzione a Naccari, esterno da quasi 15 punti di media, e ai lunghi Ndiaye e Ballarin, tutti in doppio utilizzo con la prima squadra di serie B. Per l’Abf, invece, sarà una gara importante per riscattare il doloroso scivolone subìto la scorsa settimana sul campo di Cesena.

v. r.