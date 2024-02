BASKET SERIE D. Da Torelli e Spagnoli 20 punti a testa, lo Scirea stende il Villa Verucchio e respira

Brillante successo per il Gaetano Scirea che, nella prima giornata di ritorno, sbanca il parquet di Villa Verucchio per 80-89 (24-16; 37-37; 56-61) al termine di una battaglia lunga 40’. In avvio sono i padroni di casa a portarsi avanti, trascinati dal solito Zannoni, ma dal -12 lo Scirea riesce prima a risalire e poi a sorpassare dopo l’intervallo. Nell’ultimo quarto, la formazione bianconera riesce a mettere in campo maggiore solidità, difensiva e mentale, condizionando i padroni di casa che perdono il bandolo della matassa, cedendo così il passo allo Scirea che conquista così due punti di platino per la salvezza.

Scirea: Poggi 17, Sovera 3, Bessan 13, Angeletti 14, Torelli 20, Spagnoli 20, Corzani 2, Adamo, Bellini, Giuliani, Mordenti ne. All. Solfrizzi.