Basket serie D

sky walkers lucca

60

vela viareggio

53

SKY WALKERS LUCCA: Bianchini, Trippa 2, Catani 17, Lombardi 6, Catelli 9, Tonini 3, Sodini 4, Petri, Bennedetti, Rinaldi 9, Simonetti 3, Manfredini 7. All. Lupori.

VELA VIAREGGIO: Spinelli 9, Albizzi 6, Bertuccelli 12, Bo 8, Lopes Siera 4, Spilotro 4, Mori, Nieri 6, Biagiotti 2, Romani, Ghiselli, Giannecchini 2. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Lazzeri di Prato e Gemma di Figline e Incisa Valdarno.

Note: parziali: 14-13; 30-24; 43-35; 60-53.

LUCCA – Come purtroppo si temeva, visto il momento di gioco tutt’altro che esaltante del Vela, è arrivata una sconfitta anche a Lucca contro gli Sky Walkers squadra più o meno dello stesso livello, ma decisa a vendicarsi del brutto risultato subito a Camaiore nella partita d’andata. Compito riuscito senza nessuna difficoltà visto che l’avversario di fronte ha pienamente deluso. Proprio così. Una partita abbastanza equilibrata ma nei 40 minuti di gioco si è visto solo una delle due squadre in campo decisa, con convinzione, a prevalere.

Naturalmente parliamo di quella lucchese che al massimo, in qualche breve occasione, ha concesso agli avversari di arrivare al pareggio nelle prime due frazioni ma niente di più. Per la verità anche qualche meno uno nella terza ed un meno tre (54-51) nell’ultima grazie al contributo di Nieri e Bertuccelli a due minuti dal termine. Nessuna emozione comunque ed i padroni di casa concludono l’incontro in tutta sicurezza aggiungendo cosi due preziosi punti alla loro classifica ormai quasi sicura; esattamente il contrario di quella del Vela che in queste ultime cinque partite dovrà fare molta attenzione. Il calendario non è dei più facili.

Eraldo Di Simo