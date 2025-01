Basket serie D. Despar 4 Torri, arriva la Veni

Prima partita dell’anno nuovo tra le mura amiche del Pala Aeffe per la Despar 4 Torri di coach Dalpozzo, che alle 19 accoglierà la Veni Basket di San Pietro in Casale nel sesto turno di ritorno di Divisione Regionale 1.

I bolognesi dell’ex granata Daniele Ghirelli, orfani della punta offensiva Juan Ignacio Reiner, approdato in C a Castel Guelfo, si trovano all’ottavo posto in graduatoria e, con tre vittorie in quattro gare, cercano l’ultimo assalto alla quinta posizione per uscire dalla zona rossa.

Saldamente al comando del Girone B, invece, la Despar va a caccia dei rimanenti punti necessari per avere la certezza del primo posto, anche se per la matematica in questo turno servirebbe la contestuale sconfitta della Benedetto 1964 Cento contro i Gardens.

All’andata fu partita molto combattuta a San Pietro in Casale: i granata recuperarono il -10 dell’intervallo, per vincerla poi al supplementare 76-85. Nel 2022-2023, fu invece doppio successo per gli arancioneri: 65-74 a Ferrara, e 93-77 al ritorno.