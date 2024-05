Basket serie D:. Despar 4 Torri a segno. Batte Baricella soffrendo La Despar 4 Torri sconfigge il Bianconeriba Baricella in una partita avvincente, confermandosi in lotta per il primo posto nel girone. Verrigni e Salih guidano la squadra alla vittoria, mentre un episodio controverso vede l'espulsione di Poli.