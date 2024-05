Basket serie d. Despar 4 Torri contro Bertinoro

È arrivata l’ultima partita di questa lunghissima regular season di Divisione Regionale 1 per la Despar 4 Torri, prima delle Final Four. I granata, senza più nulla da chiedere a una classifica giàcongelata, accoglieranno al Pala 4T il Gaetano Scirea Bertinoro, che invece cerca ancora punti per

evitare i playout e mantenere la categoria. I bianconeri arrivano a Ferrara con 24 punti in classifica, gli stessi di Castel San Pietro Terme e Raggisolaris Academy, che al momento occupano i due posti playout del girone B; dietro sono

invece già certe della retrocessione Basket Club Russi e Grifo Imola. Dunque, a caccia della vittoria della tranquillità, i romagnoli daranno filo da torcere ai granata, soprattutto dopo essersi giocati la partita contro Budrio, persa solamente nel finale: palla a due alle 21 al Pala 4T.

Per quanto riguarda invece le zone alte della classifica del girone B, con la sconfitta di Argenta la Despar è già certa del terzo posto: davanti a lei in prima posizione la Cestistica, che sarà nello stesso gruppo dei granata, e Budrio, mentre Granarolo, quarta, ha staccato il pass per le finali grazie

alla vittoria di misura contro Castel San Pietro Terme.