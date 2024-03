Basket serie d. Despar 4 Torri in trasferta a Imola

Sarà il difficile parquet del PalaRuggi di Imola la prossima tappa sul cammino della Despar 4 Torri Ferrara, che dopo le dieci vittorie di fila non ha alcuna intenzione di fermarsi. La prova di forza con Faenza ha confermato vecchie certezze e messo in luce nuove consapevolezze all’interno di un

gruppo in costante miglioramento.

L’avversario di stasera è la Grifo Imola, retrocessa insieme alla 4 Torri nella scorsa stagione di C Silver: e proprio al PalaRuggi le due formazioni si affrontarono nell’ultima giornata, senza poste in palio, in una bellissima partita sempre in equilibrio, poi vinta dai granata 72-75.

Appuntamento, dunque, oggi al PalaRuggi di Imola, con palla a due alle 18.30.