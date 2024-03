Basket serie D. Despar 4 Torri senza ostacoli: sono 11 successi di fila

grifo imola

72

despar 4 torri

83

Parziali: 12-21; 38-48; 59-66

GRIFO : Barbieri, Sassi, Schillani 17, Piazza (c) 6, Bedeschi, Pietrantonio 3,

Zaccherini, Barbisan, Carbone 10, Conti, Pirazzini 13, Signorini 23. All.: Tampieri.

DESPAR 4 TORRI: Bianchi 8, Caselli 7, Leprotti, Beccari 8, Gavagna 5, Bertocco (c) 5, Ciaroni 18, Cristoni 6, Verrigni 18, Ghirelli L. 2, Salih 6. All.: Villani.

Arbitri: Menegardi, Delle Donne.

Non si interrompe al PalaRuggi di Imola la corsa della Despar, che contro la Grifo centra l’undicesimo successo consecutivo. Pur sprecando in pochi minuti il consistente vantaggio di 19 lunghezze accumulato nel terzo parziale, i granata non si scompongono su un campo caldo, e con Verrigni (doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi) e Ciaroni (18 anche per lui) portano a casa altri due punti per rimanere nelle zone alte della classifica.

"È stata una partita difficile, loro giocano per mantenere la categoria", ha commentato coach Villani al termine del match. "Non abbiamo avuto il migliore degli approcci, e qui dobbiamo migliorare: stiamo andando molto bene e non dobbiamo sederci sugli allori, ma continuare con un atteggiamento combattivo".