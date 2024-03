Basket serie d. Despar 4T in casa. Verrigni è ’dottore’

Al termine di una settimana ricca di novità, è tempo di tornare a pensare al campo in casa Despar 4

Torri. Oggi i granata di coach Villani scenderanno sul parquet del Pala 4T per la nona giornata di

ritorno, l’ultima prima della sosta pasquale. L’avversario che farà visita a Ferrara è molto insidioso: è il Lusa Basket Massa di coach Solaroli, sesto in classifica e non lontano dal quarto piazzamento, valido per la fase playoff. Trascinati da Fabiani, che viaggia con una media di oltre 20 punti a partita, i massesi arriveranno con un folto e caldo seguito di pubblico al Pala 4T, forti anche della vittoria nella scorsa giornata contro

Forlimpopoli. Palla a due alle 18.30 al Pala 4T.

VERRIGNI LAUREATO.

Soddisfazione per il play granata Edoardo Verrigni, che nei giorni scorsi si è laureato in Medicina con una tesi sull’utilizzo della realtà virtuale immersiva nella riabilitazione post ictus in fase sub acuta.