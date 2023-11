Basket serie D:. Despar coi cerotti in campo a Faenza

L’infrasettimanale è già alle spalle e il tempo per recuperare le energie poco: la settimana di fuoco che ha visto i granata ritornare alla vittoria nelle due partite casalinghe contro Riccione e Cesena terminerà stasera al Campus di Faenza, per la settima giornata d’andata di Divisione Regionale 1. La 4 Torri se la vedrà sul parquet della Raggisolaris Academy, unica squadra ancora a secco di vittorie in questa stagione e relegata all’ultimo posto in graduatoria.

La Despar, al contrario, si trova al quinto posto solitario e non vuole perdere il treno delle prime della classe. Sul suo cammino troverà quindi i ragazzi di coach Pio: una squadra con moltissimi giovani, provenienti da un settore giovanile di primo livello come quello di Faenza, e che ha in Nicola Marabini, ex Lugo e Grifo Imola, il suo miglior marcatore. La 4 Torri arriva a questo impegno incerottata, un motivo in più per non sottovalutare una gara importante in un buon momento per i ragazzi di Villani.