Basket serie D:. Despar contro Baricella

A tre giornate dal termine della regular season, la situazione del girone B di Divisone Regionale 1

si fa sempre più interessante. L’inaspettata sconfitta esterna di mercoledì sera di Argenta contro

Baricella, prossima avversaria della Despar, ha rimescolato ulteriormente le carte per un finale di

campionato ancora tutto da scrivere. I bianconeri, che non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione, pur con grandissime prestazioni nella prima metà di campionato, arriveranno oggi al Pala 4T con la consapevolezza e la fiducia di poter cavalcare l’entusiasmo e disputare una buona gara, come già dimostrato nel turno infrasettimanale contro la Cestistica: e, soprattutto, con l’orgoglio di ribaltare il pesante passivo dell’andata. A Baricella fu dominio granata: 53-77, per la prima di quattordici vittorie consecutive della truppa di coach Villani. Con Baricella palla a due oggi alle 18.30 al Pala 4T.