Basket serie D. Despar gioca a Massa Lombarda

Il largo successo casalingo di sabato contro la Grifo Imola ha ridato fiducia alla Despar. In questo fine settimana di gare che si avvicina i ragazzi di coach Villani sono attesi da una nuova trasferta sul campo del Lusa Basket Massa, match valido per la nona giornata di andata di Divisione Regionale 1. Lontano dal fortino Pala 4T i granata fanno fatica a ingranare le giuste marce: l’unico successo è stato quello dell’esordio sul parquet di Forlimpopoli, poi tre sconfitte di fila, l’ultima delle quali a Faenza. Nella gara di Massa Lombarda la Despar incontrerà una squadra che ha realizzato 2 punti dei 4 totali in classifica nella partita casalinga contro Villanova, segnando ben 92 punti: era l’1 novembre, ed è l’ultimo successo dei ravvenati, che devono recuperare ancora la gara contro Omega. I ragazzi di coach Solaroli sono al momento quattordicesimi in classifica e si affideranno ai marcatori Fabiani, Pietrini e Delvecchio per provare a mettere i bastoni tra le ruote a una Despar che non vuole mollare il passo delle prime. Appuntamento stasera alle 21 a Massa Lombarda.

I risultati dell’ultima giornata disputata:

Basket Riccione 79 – 73 Omega Basket

International Imola 85 – 56 Pallacanestro Castel San Pietro Terme 2010

Basket Club Russi 76 – 84 Raggisolaris Academy Faenza OT

Villanova Basket Tigers 82 – 83 Basket 2005 Cesena

Artusiana Forlimpopoli 74 – 64 Lusa Basket Massa

Gaetano Scirea Bertinoro 55 – 46 BNBARoute64

Despar 4 Torri Ferrara 85 – 62 Grifo Imola

Granarolo Basket 62 – 67 Cestistica Argenta

Classifica: Cestistica Argenta 14; Granarolo Basket, Pallacanestro Budrio 12; Artusiana Forlimpopoli, Despar 4 Torri Ferrara, BNBARoute64 10; International Imola, Villanova Basket Tigers, Basket Riccione 8; Basket 2005 Cesena, Gaetano Scirea Bertinoro, Raggisolaris Academy Faenza 6: Omega Basket, Lusa Basket Massa, Grifo Imola 4; Pallacanestro Castel San Pietro Terme 2010, Basket Club Russi 2.