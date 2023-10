Basket serie d. Distrazioni fatali,. Despar cade in volata

villa verucchio

65

despar 4 torri

63

VILLA VERUCCHIO: Mazzotti 7, Zannoni (c) 22, Guiducci Fe.,

Campidelli 3, Bomba 10, Guiducci T., Fabbri n.e., Mussoni 9, Guiducci Fi. 7, Zanotti 7. All.:

Ceccarelli.

DESPAR 4 TORRI: Bianchi 12, Ghirelli D., Leprotti 4, Pusinanti (c) 8, Milosavljevic, Beccari

2, Gavagna 4, Bertocco 4, Marchetti 3, Verrigni 13, Ghirelli L. 10, Salih 3. All.: Villani.

Arbitri: Costantini, Giulianini.

Parziali: 21-29; 34-40; 53-54

Un’altra sconfitta esterna in volata per la Despar 4 Torri, dopo una gara giocata sempre punto a punto. Sotto 65-63, la Despar ha la rimessa per vincerla: il tiro per Bianchi è costruito benissimo, ma sulla sirena la palla si spegne sul ferro.