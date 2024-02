Basket serie D: domani a Calcinaia. Una trasferta insidiosa. Ma ora il Vela fa paura

Per la terza giornata di ritorno Vela in trasferta, domani, a Calcinaia. La squadra viareggina sta attraversando un buon periodo di forma (come ha dimostrato una settimana fa con la netta vittoria sul Gea Grosseto) e parte piena di speranze positive pur ben sapendo che gli avversari sono forti ed intenzionati a prendersi la rivincita dopo la sconfitta dell’andata. Proprio contro il Calcinaia, infatti, risale la prima vittoria del Vela in questo campionato; come tutti ricordano fu un successo netto e quasi inatteso soprattutto per l’ampio margine di punti, ben 21, a favore della squadra di Bonuccelli al termine della competizione. Le vittorie in questi ultimi tempi sono diventate cinque, la classifica comincia sorridere e per continuare a farla sorridere un successo nel pisano sarebbe l’ideale anche se per tutti è facile intuire che il compito è pieno zeppo di difficoltà. La preparazione si è svolta con il solito impegno; niente è stato tralasciato ed il morale dei giocatori è ovviamente alle stelle avendo capito che ora il Vela può permettersi di superare qualsiasi avversario.

Un altro Vela, insomma, che ora fa paura a chiunque e proprio per questo parte sempre con buone speranze. La formazione che alle 18,15 si presenterà in campo sarà (salvo problemi dell’ultim’ora) la stessa che che in queste ultime cinque partite disputate ha regalato ai suoi tifosi ben quattro vittorie.

e.d.s.