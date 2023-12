Basket serie D, domani ultimo match dell’anno. Despar contro Budrio

Ultima partita del 2023 e primo big match della stagione per la Despar 4 Torri dei coach Villani, Folchi e Marianti Spadoni. Se si esclude l’esordio in campionato a Forlimpopoli sul campo dell’Artusiana, quella di sabato 9 dicembre sarà la prima volta in campionato in cui i granata affronteranno una squadra che li precede in classifica. La Romagnoli Pallacanestro Budrio, infatti, è appaiata ad Argenta in vetta a quota 18 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla Despar, e reduce dalla vittoria nello scontro diretto contro Granarolo.

Alla 4 Torri, che ancora fa i conti con l’infermeria, è chiesto un ultimo sforzo prima del turno di riposo e della pausa natalizia, che serviranno ai granata per recuperare gli infortunati e, soprattutto,

per prepararsi a un mese di gennaio di ferro, che chiuderà il girone d’andata con le sfide contro le prime della classe Granarolo, Baricella, Argenta, per poi f inire a Bertinoro il 27 gennaio.

Domani però al Pala 4T ci sarà da affrontare lo scoglio Budrio di coach Bovi e del miglior realizzatore Tinti, che potrà contare sulle 9 vittorie stagionali, mentre l’unica sconfitta per i bolognesi è arrivata in trasferta sul campo di Villa Verucchio. Palla a due al Pala 4T domani alle 18,30.

Classifica: Cestistica Argenta, Pallacanestro Budrio 18; Granarolo Basket, Artusiana Forlimpopoli 16; Despar 4 Torri Ferrara, BNBARoute64 14; Basket 2005 cesena 12; Basket Riccione 10; Villanova Basket Tigers, International Imola 8; Grifo Imola, Gaetano Scirea Bertinoro, Pallacanestro Castel San Pietro Terme 2010, Omega Basket, Lusa Basket Massa, Raggisolaris Academy Faenza 6; Basket Club Russi 2.

re. fe.