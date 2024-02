Basket serie D. Dominio Vela contro una delle migliori del campionato. Bo e Albizzi trascinatori

vela viareggio

67

valdicornia

52

VELA VIAREGGIO: Giannini, Albizzi 13, Ghiselli 11, Taylor 8, Simonelli L. 10, Romani 4, Bo 14, Biagiotti 7, Lopes Siera, Simonelli F., Plaia. All. Bonuccelli N.

VALDICORNIA: Agostini, Ricciardi 9, Giannetti 8, Mancino, Fratto 5, Pistolesi 5, Benucci, Pagni 6, Barontini 6, Franceschini, Angiolini, Tracchi 13. All. Gistri.

Arbitri: Lazzeri di Prato e Mattiello di Buggiano.

Note: parziali 19-17; 31-23; 52-35; 67-52.

CAMAIORE – Come molti pensavano, ma soprattutto speravano, il Vela è subito tornato alla vittoria dopo la pessima prova di Calcinaia. E lo ha fatto contro una delle migliori squadre del girone: quel Valdicornia, tra le prime in classifica, che tutti inevitabilmente davano favoritissimo. Il pronostico è invece miseramente fallito per merito di una giovane formazione che parte per vincere e che ultimamente ci riesce grazie anche all’esperienza maturata nel girone d’andata. Una bella partita che il Vela, si può dire senza esagerare, ha dominato. Pronti via e subito 11-0 per i viareggini. Gli ospiti riescono a realizzare il suo primo punto con un tiro libero solo dopo cinque minuti di gioco ma iniziano a rosicchiare lo svantaggio ed a portarsi sul 19-17 alla fine della prima frazione.

All’inizio della seconda Valdicornia pareggia (19-19) ma è questione di un attimo. I ragazzi di Bonuccelli e Della Longa riprendono immediatamente il comando e vanno al riposo con un incoraggiante 31-23 e niente cambia al rientro in campo. I padroni di casa iniziano la loro scalata al grande margine finale: Albizzi, Simonelli e Bo ma anche Ghiselli e Taylor (entrambi con spettacolari triple) bombardano da ogni parte senza che gli avversari possano far nulla per fermarli. Morale: 52-35 alla temine del trentesimo minuto e “passeggiata” nell’ultima frazione che porta ad un altro trionfo a spese delle migliori in classifica. E’ un campionato difficile ma il Vela è in grado di affrontarlo.

e.d.s.