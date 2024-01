Basket serie d. Duello al Pala 4T. Arriva Argenta

È arrivato uno dei momenti più attesi in casa Despar 4 Torri. Nella sedicesima e penultima giornata d’andata, i granata di coach Villani ospiteranno al Pala 4T la Cestistica Argenta, in un derby che si prospetta divertente e combattuto, con palla a due alle 18,30 di domani. Argenta si trova al primo posto appaiata a Budrio – che però ha una partita in meno – ed è una delle corazzate del girone B di Divisione Regionale 1: sta rispettando in pieno i pronostici estivi per la

corsa alla promozione. Ottima amalgama tra veterani, su tutti Cortesi e Montaguti, e giovani molto

pericolosi come Manias, i ragazzi di coach Ortasi sono in striscia positiva con due vittorie di fila

dopo la sconfitta nello scontro diretto in casa di Budrio. I granata, invece, con la convincente

vittoria di squadra sul difficile parquet di Baricella, hanno ritrovato la fiducia necessaria per provarci.