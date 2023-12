BASKET SERIE D. Fine d’anno amara per Artusiana e Gaetano Scirea

Doppio ko nell’ultimo impegno dell’anno per le forlivesi in Divisione Regionale 1. Cade a sorpresa l’Artusiana a Riccione 86-75 (14-25; 34-41; 64-63). Privi di Gorini e Colombo, i forlimpopolesi partono bene, trascinati da un ispirato Nucci. Nel secondo tempo, però, cedono ai siluri di Gardini e a un Russu stratosferico sotto le plance (27 punti per entrambi). Decisivo il break finale di 19-6. Artusiana: Giannessi, Valgimigli 2, Nucci 30, Cristofani 10, Piazza 7, Buda, Lanzoni 8, Vadi 4, Agatensi 14. All. Casadei.

Doloroso ko anche per il Gaetano Scirea, 70-65 (18-15; 31-31; 44-46) in casa del fanalino di coda Russi, al termine di un match sempre in equilibrio. Scirea: Sovera 4, Angeletti 8, Torelli 13, Poggi 11, Bessan 6, Spagnoli 11, Corzani 4, Poni 8, Bellini, Adamo ne, Giuliani ne, Mordenti ne. All. Solfrizzi.