Basket serie D. Il Vela porta a casa il risultato. Battuto il fanalino di coda

vela viareggio

74

invictus livorno

68

VELA VIAREGGIO: Spinelli 15, Albizzi 24, Ghiselli 8,Mori 6, Lopes Siera, Biagiotti 5, Spilotro 2, Romani 2, Giannecchini 2, Bo 9, Nieri 1, Bertuccelli. All. Bonuccelli N.

INVICTUS LIVORNO: Odawe 3, Baldini, Santini 4, Vincenzini 8, Botta 6, Madeo 13, Ghignola, Fabiani, Geromin 27, Di Dato, D’Attilio 7. All.Bonaccorsi.

Arbitri: Tabarin di Pitoia e Ciabattini di Terranuova Bracciolini.

Note: parziali 27-13; 41-32; 60-49; 74-68.

CAMAIORE – Importante e utile successo nel campionato di serie D di basket per il Vela Viareggio che riesce a prevalere su l’Invictus Livorno, ultimo in classifica ma pur sempre avversario da affrontare con un certo riguardo. Non è stata una passeggiata ma comunque una partita sempre comandata praticamente dall’inizio alla fine dai viareggini, che pur mostrando in certi momenti qualche incertezza, hanno sempre condotto l’incontro escluso il breve inizio con gli ospiti avanti. Insomma, due punti in classifica che fanno pensar bene. Parlando di salvezza naturalmente. Primo quarto con in viareggini in netto vantaggio dopo gli indugi iniziali (27-13 alla fine della prima frazione), vantaggio che riesce a conservare, anche se leggermente ridotto, al momento di andare al riposo sul 41-32.

Ovviamente la partita è ancora tutta da giocare. Infatti al ritorno in campo i livornesi sembrano pronti alla rincorsa ma Albizzi, Bo e Spinelli fermano sul nascere il loro tentativo e la terza frazione termina con i padroni di casa ancora molto avanti con un ormai quasi rassicurante 60-49. O meglio, non proprio rassicurante visto che il mai domo Invictus riesce riportarsi sul 70-68 a due minuti dalla fine. Grande paura per il pubblico locale ma, in questi 120 secondi finali, una tripla di Spinelli ed un libero di Albizzi portano il Vela ad una meritatissima vittoria.

Eraldo Di Simo