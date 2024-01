Basket serie d. Il Vela fa sul serio e ha la meglio sul Gea Grosseto. Partita in bilico sino alla fine. Bo e Ghiselli devastanti

vela viareggio

74

gea Grosseto

66

VELA: Albizzi 15, Ghiselli 20, Taylor 12, Bo 20, Lopes Siera, Biagiotti 4, Giammattei, Simonelli L. 3, Romani, Plaia. All. Bonuccelli N.

GEA: Scurti 22, Ignarra 7, Furi 10, Ricciarelli 3, Simonelli 2, Liberati 5, Romboli 11, Delfino Marsili, Mari 6, Baccheshi. All.Santolamazza.

Arbitri: Carboni di Scandicci e Andreani di Arezzo. Note. Parziali: 11-17; 32-28, 49-49; 74-66. Tiri liberi: Viareggio 13/19: Grosseto: 15/20.

VIAREGGIO – Il Vela fa sul serio. La dimostrazione arriva dalla bella partita contro Gea Grosseto meritatamente vinta. La partenza non è delle migliori per i viareggini che subiscono subito tre canestri. I ragazzi di Bonuccelli però non ci stanno, reagiscono e, al termine della prima frazione, rimangono con lo stesso svantaggio iniziale (11-17), fino poi ad arrivare al riposo sul 32-28, dopo una frazione dove Ghiselli e compagni danno il meglio di sé. Alla mezz’ora il punteggio è 49 pari e resta altalenante fino al 64-64 a 2’38“ dalla fine quando il Vela prende decisamente il comando ed in breve, con i vari Albizzi. Ghiselli, Taylor e Bo pone fine alle speranze grossetane. E’ il tripudio in campo e fuori.

e.d.s.