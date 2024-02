Basket serie D. Il Vela passeggia sul Bellaria. Dominio assoluto dei viareggini

bellaria pontedera

48

vela viareggio

81

BELLARIA PONTEDERA: Cecchi 9, Boschi 4, Belli 4, Mattolini 4, Paoli 6, Cammilli 5, Diviggiano 6, Donati 4, Berti 4, Giusti 2. All. Pugi.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 11, Ghiselli 14, Taylor17, Bo 9, Lopes Siera 6, Plaia 4, Simonelli L. 10, Biagiotti 4, Romani 6. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Cirinei di Pisa e Campatelli di Sesto Fiorentino.

Note: parziali: 6-31; 16-49; 29-68, 48-81.

PONTEDERA – Basta guardare il punteggio alla fine della prima frazione e dare un’occhiata a quello finale per capire che una cronaca intera della partita non è affatto necessaria. Il dominio assoluto del Vela fin dall’inizio è sotto gli occhi di tutti. Semmai ci sarebbe da chiedersi che cosa è successo al Bellaria, (vincitore all’andata a Camaiore ed ora solo ed ultimo in classifica) che mercoledì sera è stato come non esistesse. Chiaro che i ragazzi viareggini hanno avuto un miglioramento incredibile ed ora fanno paura a chiunque ma un successo fuori casa così schiacciante nessuno se lo aspettava.

La formazione di Bonuccelli si è comportata in maniera perfetta e tutti quanti hanno dato il loro contributo anche nelle realizzazioni. In evidenza, ovviamente, chi ha terminato in doppia cifra come Albizzi, Taylor, e Leonardo Simonelli. Insomma, con l’ambiente che è facile immaginare quanto ottimistico, si attende ora la prossima partita che è stata rimandata a mercoledì alle 19,15 sempre al palazzetto di Camaiore indisponibile oggi (come da calendario) per una manifestazione. L’avversario sarà il Liburnia, solitamente una brutto cliente ma in questo momento alla portata di Ghiselli e compagni.

e.d.s.