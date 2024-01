Basket serie D. Il Vela Viareggio vuole continuare a stupire. A Lucca contro la Libertas sarà un test probante

Dopo una sosta natalizia mai così lunga (quasi un mese) riprende il campionato di basket “divisione regionale” dove il Vela ultimamente si stava comportando più che bene con due consecutive vittorie, una delle quali in trasferta a Donoratico contro una delle migliori squadre partecipanti al girone A. E’ stato un periodo di vacanza per tutti ma non si è trascurato la preparazione specialmente in casa viareggina dove si è voluto continuare a pensare (e sperare) ad altri successi. Proprio per questo non è stato trascurato niente ed oggi, nell’ultima di andata a Lucca contro la Libertas, scenderà in campo una squadra seriamente pronta ad aggiungere un’altra bella sorpresa. Non sarà facile, questo è certo, visto che la formazione lucchese, anche se in buona compagnia, è in testa alla classifica e ben intenzionata a restarci. In ogni caso, come abbiamo accennato , la compagine versiliese assolutamente non parte sconfitta in partenza. Lo sanno i ragazzi di Bonuccelli e lo sanno anche gli avversari che non si sentono per niente sicuri di poterla spuntare. La partita è in programma alle 18,30 e non è difficile, considerato il momento, pensare che saranno in molti a seguire il Vela in quel di Lucca con qualche speranza di vittoria, cosa nemmeno sognata fino poco tempo fa. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere la stessa delle ultime partite nel dicembre scorso; ovvero quella che ha lasciato molti bei ricordi e che oggi ha tanta voglia di ripetersi. e.d.s.