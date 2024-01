Basket serie D. Il vero Audax è il Vela Viareggio. Una vittoria trionfale a Carrara

audax carrara

67

vela viareggio

83

AUDAX CARRARA: Tonarelli, Caruso, Mazzani 11, Bertuccelli 11, Lulli 20 Morillo 8, Peselli 13, Ristori 4, Castigliego. All. Cristelli.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 18, Ghiselli 12, Romani, Biagiotti 5, Lopes Siera 4, Plaia, Bo 13, Taylor 18, Simonelli L. 13. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Cancelli di Livorno e Rossetti di Rosignano Marittimo.

Note: parziali 19-20; 33-37; 55-61; 67-83.

CARRARA – L’ultima di andata è stata disastrosa ma la prima in trasferta a Carrara contro Audax è stata trionfale. Per il Vela Viareggio una vittoria netta che ha giustamente premiato Bonuccelli e i suoi ragazzi.

La prima frazione di gioco è stata più o meno alla pari con i padroni di casa avanti di un punto alla fine (19-20), ma dalla seconda in poi verrebbe da dire che per il Vela non ci sono più stati troppi problemi per riuscire a portare a termine l’incontro con un successo. Sarebbe però una bugia.

I carraresi infatti nel secondo quarto non hanno affatto mollato riuscendo a restare a stretto contatto con gli avversari per poi passare, decisamente al comando con ben 6 lunghezze di vantaggio (27-21). Niente paura. Il Vela non si scoraggia ed anche grazie ad un paio di canestri di Bo, Ghiselli e compagni tornano avanti per poi andare al riposo sul 33-37.

Partita ancora tutta da giocare naturalmente; al ritorno in campo il Vela tentenna e l’Audax ne approfitta per riportarsi in parità sul punteggio di 40-40 ma è questione di poco tanto che allo scadere dei 30 minuti i viareggini sono nettamente avanti con un ben augurante 55-61. Nell’ultima frazione, grazie alle rotazioni perfette effettuate da coach Bonuccelli il Vela fa vedere il meglio di se. Si potrebbe anche dire il dominio. Con Leonardo Simonelli scatenato autore di una schiacciata da applausi, con Albizzi preciso come sempre e con l’aiuto di tutti in breve il parziale si porta sul sul 57-71 togliendo definitivamente agli apuani ogni speranza di successo.

e.d.s.