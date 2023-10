Basket serie d - in abruzzo alle 18. OraSì, oggi la chiave sarà contenere l’attacco di Chieti

Seconda trasferta abruzzese nel giro di poche settimane per l’OraSì Ravenna che questa sera alle ore 18 sarà ospite della Lux Chieti in occasione del quinto turno di campionato. Le due formazioni hanno il medesimo ruolino di marcia con due gare vinte e due perse ed entrambe hanno dato il proprio meglio in casa, visto che i punti sono arrivati tra le mura amiche. Non ci saranno sconti quindi al PalaTricalle di Chieti e coach Bernardi lo sa bene. "Vogliamo rimanere in partita fino alla fine – spiega –. Dobbiamo resistere al fatto che Chieti gioca in casa, alla qualità e all’esperienza dei suoi giocatori e, per farlo, dobbiamo compiere un passo avanti rispetto alle ultime due trasferte". La formazione abruzzese è allenata da coach Daniele Aniello ed è un’altra delle nobili decadute rispetto alla stagione scorsa, retrocessa insieme a Ravenna e San Severo dalla serie A2. Esprime uno dei migliori attacchi del campionato con 82 punti segnati di media e percentuali alte come il 50% da due e il 36% da tre. Cifre alla mano le due squadre si equivalgono dal punto di vista dei rimbalzi, catturandone più di 37 a partita di cui 8.3 offensivi. Il gruppo abruzzese però è uno di quelli che perdono meno palloni, poco più di 11, e che compiono più assist, quasi 16 a partita. Roster tra i più esperti del campionato, la Lux ha un’età media vicina ai 30 anni, ma con tante bocche da fuoco.

Tiberti, Paesano, Berra e Ciribeni viaggiano stabilmente in doppia cifra, ma i giallorossi dovranno prestare grande attenzione anche alla coppia di argentini Cena-Rodriguez. "Nella squadra abruzzese militano giocatori che conoscono questo campionato molto bene. Hanno delle buonissime qualità: sanno far canestro da tre punti e schierano almeno quattro giocatori che viaggiano al di sopra del 40% dall’arco. Dobbiamo difendere forte su queste caratteristiche". Per invertire il trend che la vede sempre sconfitta in trasferta servirà l’OraSì vista negli ultimi due quarti di domenica scorsa. Un gruppo in grado di unire tattica e temperamento. "Dobbiamo aiutarci uno con l’altro per limitarli e rendergli difficile tirare con quelle percentuali. È fondamentale avere cuore – sottolinea il tecnico dei giallorossi –, ma anche attenzione sui particolari. La fiducia che ho percepito in questi giorni sarà quella che dovremo mettere in campo in partita".

Stefano Pece