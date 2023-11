Basket serie D. Invictus di altra stoffa. Nulla da fare per il Vela

invictus livorno

78

vela viareggio

63

INVICTUS LIVORNO: Odagwe 7, D’Attilio 7, Pappalardo, Vicentini 2, Mele 10, Ghignola, Sorrentino, Perasso 12, Botta, Lulli 29, Mannucci 11, Cucciolini. All. Barra.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 22, Ghiselli 12, Plaia 4, Taylor 3, Lopes Siera 4, Bo 10, Romani 3, Biagiotti 5, Giannecchini. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Cabizza di Pisa e De Chiara di Firenze.

Note: Parziali: 22-15; 45-30; 64-46; 78-63.

LIVORNO – Per il Vela a Livorno contro l’Invictus non è stata una bella partita. Lo si è visto fin dall’inizio che per la formazione viareggina non ci sarebbe stato niente da fare. I padroni di casa hanno immediatamente fatto capire che non avrebbero concesso la minima possibilità di vittoria agli ospiti. La prima frazione con l’Invictus dominante (22-15) così come la seconda durante la quale i viareggini, quasi assenti, hanno permesso ai livornesi di raggiungere un +15 (45-30) al riposo. E niente cambia al ritorno in campo. Il divario tra le due contendenti aumenta fino al 64-46 al 30’; ovvero quei 18 punti che permettono ai labronici di rallentare e concedere al Vela quel poco di recupero per ridurre legermente il divario. In evidenza nel Vela ancora una volta Albizzi con a ruota Ghiselli e Bo ma, diciamo la verità, la squadra tutta non è stata all’altezza di altre volte quando, pur sconfitta, è potuta uscire dal campo a testa alta. Sabato arriva a Camaiore il Castelfranco, l’ideale per pensare alla seconda vittoria in campionato.

