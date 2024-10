Basket serie d. La Despar 4 Torri anticipa a Budrio

Poco tempo per rifiatare dalla dispendiosa partita del Pala Aeffe contro i Gardens per la Despar 4 Torri di coach Dalpozzo: già stasera alle 21 i granata saranno in campo sul parquet del PalaMarani di Budrio, nell’anticipo della terza giornata del girone B. Squadra che è cambiata durante l’estate per puntare sui giovani, la Romagnoli Budrio arriva al match con tanta voglia di rivalsa dopo il ko sul campo dell’Happy Basket della seconda giornata: i gialloblù hanno avuto la peggio 79-76 nel tempo supplementare di Castel Maggiore, con la decisiva tripla a tabellone allo scadere messa a segno da Di Fonzo. Nello

scorso campionato la Romagnoli è stata l’unica squadra a sconfiggere i granata sia all’andata che al

ritorno.