Basket serie D. La Despar 4 Torri travolge Baricella a domicilio. Due quarti in equilibrio, poi i granata accelerano

Parziali: 22-14; 33-38; 40-62

BNBARoute64 Baricella: Legnani 3, Minozzi G. 6, Tugnoli 2, Frazzoni (c) 5, Sitta 13, Pedrielli 4, Fiore 5, Poli 8, Coppola 1, Martinelli 4, Giordani 2, Tanchella. All.: Minozzi M.

DESPAR 4 TORRI: Bianchi 13, Caselli 19, Leprotti 8, Pusinanti (c) 8, Beccari 11, Bertocco, Ciaroni, Cristoni 9, Marchetti, Ghirelli L. 3, Salih 6. All.: Villani.

Arbitri: Kica, D’Isernia.

Dopo più di un mese la Despar ritrova la vittoria, la prima dell’anno nuovo. E lo fa superando un esame importante, su un campo difficile: in casa dei BianconeriBa i ragazzi di coach Villani prendono saldamente il comando della partita dalla palla a due e, trascinati dalle azioni del miglior giocatore di serata Caselli (19 punti e tanta qualità), piazzano nel terzo quarto il parziale di 7-24 che chiude definitivamente i conti.

La 4 Torri è agguerrita fin dall’avvio: attacca il ferro con costanza, sfruttando gli spazi concessi dalla difesa bianconera e arrivando con facilità nell’area avversaria: Beccari (11 punti) risponde ai canestri di Sitta (13), e i granata a metà parziale sono in testa 7-11. Despar avanti 33-38 all’intervallo. Al rientro sul parquet la Despar mette con decisione le mani sulla partita. Bianchi e Cristoni siglano il 33-44 per una 4 Torri molto attenta e fisica in difesa. Coach Minozzi ferma il gioco, ma la partita prende la direzione di Ferrara sul 40-62. Nella frazione finale la 4 Torri non deve fare altro che gestire con Leprotti e Salih.