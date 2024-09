Basket Serie D. La Despar lotta con Casalecchio, ma nel finale prevale il CVD

Lascia l’amaro in bocca ai granata la finale per il terzo posto del Torneo ZDue organizzato dall’Anzola Basket. Dopo la sconfitta con Ozzano, la Despar si arrende ancora a una formazione di Serie C, il CVD Casalecchio, al termine di un lungo inseguimento e una rimonta che sfuma solo nel finale. A ranghi ridotti, la 4 Torri in avvio lavora bene in difesa e con Bertocco e Mujakovic si porta subito sul 5-1. Non ci mette molto Casalecchio a prendere il controllo della gara, grazie alla maggiore fisicità sotto canestro e al tiro dalla distanza. Dalpozzo ferma il gioco sul 29-15 e la Despar riparte: Grazzi firma il -1, ma sul 37-38 arriva il controparziale bolognese: qualche ingenuità nell’ultimo minuto di gioco e CVD va all’intervallo 37-45.

Casalecchio vuole chiudere i conti e si porta immediatamente sul +14, contro una Despar adesso poco reattiva. A sbloccare il punteggio dei ferraresi è ancora il capitano, che regala tre punti ai suoi dopo un lungo digiuno. I bolognesi non perdono il controllo, nonostante i punti dei soliti Grazzi e Caselli, che riavvicinano i granata, e all’ultimo riposo conducono 50-61.

La Despar è caparbia, ma ogni tentativo di riavvicinamento è ricacciato indietro da Casalecchio. Dalpozzo e Caselli ci provano in tutti i modi, soprattutto dall’arco, ma CVD trova spesso canestri con falli senza perdere la leadership. Il finale è punto a punto, i granata si arrendono 78-75.