Basket serie D: la Despar non sbaglia e supera Granarolo

despar 4 torri

67

granarolo

60

Parziali: 18-21; 32-32; 53-48

DESPAR 4 TORRI: Bianchi 13, Caselli 11, Leprotti, Pusinanti (c) 9, Beccari 9, Gavagna 3, Bertocco 3, Ciaroni 11, Ghirelli L., Salih 8. All.: Villani

CREI GRANAROLO: Salicini 5, Tolomelli 13, Paoloni (c), Drago 6, Salvardi 3, Poggi 1, Bertacchini 11, Tugnoli 3, Brotza 16, Polo 2. All.: Millina.

Arbitri: Schiavi, Gavina.

La Despar non sbaglia due volte di fila. Dopo il ko di Budrio, in uno scontro diretto già in clima playoff contro Granarolo, i granata ritrovano la vittoria davanti al proprio pubblico: come nella gara d’andata la prima frazione è molto equilibrata, ma questa volta è la 4 Torri a spuntarla al termine dei quaranta minuti di gioco; unico rammarico per i ferraresi non essere riusciti a ribaltare la differenza canestri, rimasta a favore della Crei.

Adesso mancano tre partite alla fine, con obiettivo secondo posto dietro ad Argenta.

"Sabato prossimo abbiamo Baricella in casa – spiega coach Villani –, e dovremo provare a riprenderci il secondo posto per arrivare alle final four con un po’ più di vantaggio".