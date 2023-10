Basket serie d. L’Artusiana fa sudare la capolista Budrio e si arrende solo dopo un supplementare

Arriva un ko al supplementare per l’Artusiana Forlimpopoli, caduta a testa alta sulle tavole amiche 61-68 (18-11; 32-23; 46-47; 58-58) contro l’imbattuta capolista Budrio. Dopo un primo tempo sempre abbondantemente comandato dai ragazzi di coach Casadei, è nel terzo quarto che Budrio ribalta il match, guidando nel punteggio fino alla fine, quando è Cristofani che, infortunato, alzandosi dalla panchina, firma il 33 dalla lunetta che manda tutti all’overtime. Overtime in cui l’Abf ci prova, ma due triple di Simoni (19 punti per lui) mettono la parola fine sulla partita.

Artusiana: Gorini 3, Giannessi, Valgimigli 9, Cristofani 3, Piazza 15, Buda, Lanzoni 7, Colombo 14, Vadi 6, Betti, Agatensi 4. All. Casadei.