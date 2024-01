BASKET SERIE D. Lo Scirea a Budrio lotta ma non regge

Mentre l’Artusiana ha avuto il suo turno di riposo, nel penultimo turno d’andata è arrivato un netto ko per il Gaetano Scirea, affondato 75-46 (20-14; 34-30; 52-38) sul campo della capolista Budrio. Nel primo tempo, la gara in realtà corre in equilibrio. Dopo la pausa lunga, però, lo Scirea s’inchioda in attacco (appena 8 punti in 10’) e Budrio dilata il vantaggio fino a un ingeneroso -30.

Scirea: Poggi 13, Sovera 4, Bessan 6, Angeletti 5, Torelli 7, Spagnoli 6, Adamo, Mordenti, Corzani 4, Bellini, Poni, Pugliese. All. Solfrizzi.