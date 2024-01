Basket serie D. Lo Scirea ospita il Massa. Artusiana al test Cesena

Riprende stasera nel basket anche la Divisione Regionale 1. Apre le danze il Gaetano Scirea, che alle 18.30 attende a Bertinoro il Basket Massa, in palio punti importanti per la salvezza. I bianconeri proveranno a vendere cara la pelle contro una squadra costruita con ambizione e che schiera sotto le plance due ex come Simone Fabiani (top scorer dei suoi con quasi 20 punti di media) e Fabio Delvecchio.

Poi alle 21 tocca all’Abf sul campo di un lanciatissimo Cesena che, allenato da quel Marco Vandelli che per dieci stagioni ha difeso sul campo la maglia artusiana, è reduce da sette successi di fila e punta ad agganciare il quarto posto dei cugini. Ben cinque i suoi esterni in doppia cifra di media: i forlivesi Piazza e Panzavolta, l’ex Baskérs Santoro, il giovane Pezzi e Filippo Rossi, capitano e leader della squadra.