Basket serie D, lo Scirea perde punti pesanti

Pesante sconfitta per il Gaetano Scirea, 73-81 (22-17; 32-44; 57-60) contro il fanalino di coda Grifo Imola, perdendo così l’occasione di conquistare due punti fondamentali per la corsa salvezza. Nel secondo quarto il Grifo va in fuga, trascinata dal duo Laghi-Signorini, andando all’intervallo sul +12. Dopo la pausa lunga arriva la reazione dei bianconeri, che si riportano in parità sul 57-57. A spezzare l’equilibrio, sul 73 pari, è il break di 8-0 degli imolesi negli ultimi 2’.

Il tabellino: Poggi 14, Maltoni 10, Sovera, Corzani 2, Bessan 18, Angeletti 11, Poni 4, Adamo, Bellini, Spagnoli 6, Giuliani 2, Torelli 6. All.: Solfrizzi.