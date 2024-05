Basket serie d. Lo Scirea rimonta e resta a +2 sulla zona playout

Arriva una fondamentale vittoria in volata per il Gaetano Scirea che, battendo 64-61 (18-12; 33-33; 46-48) l’International Imola, tiene vive le sue possibilità di evitare i playout, mantenendosi sul +2 in classifica rispetto al quartultimo posto. La vittoria arriva al termine di una gara sempre in equilibrio, in cui gli imolesi, pur privi del bomber Sinatra, vanno a +8 a inizio ultimo quarto. Di lì, però, arriva la reazione dei ragazzi di coach Solfrizzi, che prima con Sovera e poi ancora con Poggi riescono a ribaltare il punteggio, tenendo in difesa agli ultimi assalti ospiti, per conquistare due punti di platino nella corsa salvezza.

Il tabellino: Poggi 20, Sovera 3, Bessan 9, Angeletti 9, Torelli 2, Maltoni, Corzani, Poni, Adamo 3, Bellini 8, Spagnoli 10, Pugliese ne. All. Solfrizzi.