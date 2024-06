Basket serie D: martedì sera a Savignano sul Panaro. Argenta attende l’avversaria. Sarà 4 Torri o Giardini Margherita?

Tra la finale promozione della sua Cestistica e i rumors sul possibile approdo in B Nazionale di Ferrara Basket, sono giorni intensi per Paolo Piazzi, direttore sportivo di Argenta e consigliere della massima società cittadina di pallacanestro. Martedì sera la formazione argentana si giocherà il salto in Serie C nell’ultimo atto della Final Four in corso di svolgimento a Savignano sul Panaro, contro la vincente tra 4 Torri e Giardini Margherita, l’altra semifinale in programma nella giornata di oggi. Argenta ha demolito 80-59 gli Audace Bombers Bologna all’esordio nella manifestazione: "Ho visto una squadra concentrata soprattutto in difesa, con il mirino puntato sull’obiettivo – le parole di Piazzi –, è un percorso che parte da lontano e la promozione ne sarebbe il coronamento. Una politica che sta dando i suoi frutti, quella di puntare su giovani del vivaio e su qualche elemento ‘senior’ che fa da chioccia ai più piccoli: senza essere presuntuoso, a questi livelli credo che siamo da esempio per tanti". Per quanto riguarda il pianeta Ferrara Basket, l’ex play di Argenta non si sbilancia sull’ipotesi di uno scambio di sede con Ozzano che porterebbe la compagine biancazzurra ad affrontare il prossimo campionato di B Nazionale: Ferrara continua a studiare la situazione, ed il Cda programmato per domani pomeriggio dovrebbe essere decisivo per l’apertura definitiva (o meno) della trattativa.

Jacopo Cavallini