Basket serie D,. Poggi trascina lo Scirea alla prima vittoria

Importante successo per il Gaetano Scirea, che sbanca il parquet di Castel San Pietro per 62-70 (16-16; 29-35; 38-51) conquistando così il primo successo stagionale. Dopo la pausa lunga, i ragazzi di coach Emiliano Solfrizzi vanno in fuga: trascinata da un ispirato Poggi, Bertinoro vola sul +15. Nell’ultimo quarto, la riscossa della squadra di casa sembra rimettere in discussione il match, ma la reazione dei bianconeri è sufficiente.

Il tabellino: Angeletti 13, Spagnoli 6, Torelli 6, Poggi 20, Bessan 12, Maltoni 9, Sovera 4, Adamo, Mordenti, Giuliani, Pugliese ne. All.: Solfrizzi.