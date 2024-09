Basket serie D. Prime fatiche in palestra per la 4T

Ha preso ufficialmente il via la nuova stagione di Divisione Regionale 1 della Despar 4 Torri Ferrara. Il gruppo di giocatori, già al completo, si è ritrovato lunedì alle 20 al Pala 4T per il primo allenamento agli ordini dei coach Daniele Dalpozzo e Richard Ruina. I granata hanno svolto la parte di attivazione atletica e fisica con il nuovo preparatore Lorenzo Bergamini, poi tanto gioco a metà campo e in transizione, per concludere con la sessione di tiro.

La squadra dimostra già una buona condizione fisica, ma è appena iniziata la strada di preparazione al campionato, al via il weekend del 6 ottobre. Ma non sarà lunga l’attesa per vedere in campo i granata per il primo impegno di preseason: la Despar scenderà sul parquet della Bondi Arena mercoledì 4 settembre alle 18 contro Ferrara Basket. Sulla carta la formazione granata, dopo la finale promozione persa la scorsa stagione contro Argenta, parte per ritentare il salto in serie C, forte di rinforzi del calibro di Cattani e Mujakovic, in un gruppo già solido e di livello per la categoria.