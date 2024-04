Basket serie D: quattordici vittorie di fila. La Despar 4T ai playoff

La quattordicesima vittoria di fila (83-71 contro il Basket Russi) è quella che vale l’accesso matematico tra le prime quattro per la Despar 4 Torri. In una gara più complicata del previsto, il fanalino di coda Russi ha venduto cara la pelle al Pala 4T, ma alla fine si è arreso a Caselli e compagni, che staccano così, a sei giornate dal termine, il pass per giocarsi la promozione in Serie C. Il primo traguardo stagionale è stato raggiunto. "Era il nostro obiettivo principale. Abbiamo lavorato bene, adesso si tratta di recuperare gli infortunati come Ciaroni, fermato da un problema alla caviglia questa sera, e riordinare le idee per puntare alla migliore posizione possibile".