Basket serie D:. Sbf all’ultima spiaggia contro Santarcangelo

Con quasi due piedi in Divisione Regionale 1, la Scuola Basket si gioca questa sera (ore 21) a Santarcangelo le ultime flebili speranze per mantenere la categoria. Servirà praticamente un miracolo sportivo per salvarsi: gli uomini di Campi dovranno vincere tutte e tre le gare rimanenti, e sperare che Casalecchio incappi in tre sconfitte.

La Sbf si presenterà in Romagna al completo, dopo aver recuperato l’acciaccato Costanzelli e i giovani Malfatto e Ghirelli impegnati nelle finali regionali Under 20: gli Angels hanno conquistato la salvezza in anticipo e vorranno chiudere bene davanti al loro pubblico.