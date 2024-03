Basket serie D. Scirea, 4 punti in 10’: contro Argenta è resa

Rotonda sconfitta per il Gaetano Scirea, che affonda 50-76 (21-23; 25-48; 34-60) contro la Cestistica Argenta, al termine di un match durato appena un quarto. Nel secondo parziale, però, l’attacco si inceppa e Bertinoro segna la miseria di 4 punti in 10’, mentre gli ospiti, guidati dal giovane Manias, dilatano oltremodo il disavanzo, portandosi sul +23 all’intervallo. Nella ripresa, lo spartito non cambia: lo Scirea fatica in attacco, mentre Argenta gestisce lo scarto senza affondare ulteriormente il colpo.

Il tabellino: Sovera 2, Angeletti 4, Torelli, Poggi 11, Giuliani 4, Maltoni 5, Spagnoli 6, Corzani 6, Bellini 2, Poni 2, Adamo 8, Pugliese. All.: Solfrizzi.