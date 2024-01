Basket serie d. Scirea, a Budrio serve l’impresa

Difficile trasferta per il Gaetano Scirea che, nella penultima giornata del girone di andata, alle 18 sarà di scena sul parquet della capolista Budrio, per un match da affrontare con leggerezza e con la voglia di provare a fare una piccola impresa. I bolognesi sono tra i favoriti al salto di categoria, reduci da sei vittorie di fila e finora sconfitti una sola volta in stagione, grazie a un roster profondo e variegato: il playmaker Tinti, le guardie Fornasari e Cesario, l’esperto Quaiotto e il pivot Simoni sono l’asse portante di una formazione solida e ambiziosa che vorrà continuare a restare in vetta alla classifica.

Per i ragazzi di coach Emiliano Solfrizzi, quindi, sarà una trasferta molto ostica, ma i bianconeri sono in un buon momento e potranno provare a giocarsela fino in fondo.

Turno di riposo, invece, per l’Artusiana Forlimpopoli che tornerà in campo la prossima settimana sul difficile parquet di Argenta.