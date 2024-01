BASKET SERIE D. Scirea, blitz di slancio con l’International Imola

Bella vittoria per il Gaetano Scirea, che sbanca il parquet dell’International Imola 71-83 (25-22; 35-45; 51-67) dando continuità al buon momento e conquistando due punti preziosi in ottica salvezza. L’inizio della partita è difficile per i bianconeri, che finiscono anche sul -7. Nel secondo quarto, la prima spallata del match: con la zona e un buon impatto degli esterni lo Scirea si porta in vantaggio in doppia cifra. Dopo l’intervallo, con Bessan i bianconeri allungano ulteriormente fino sul +16.

Gaetano Scirea: Poggi 19, Sovera 7, Corzani, Mordenti 2, Bessan 23, Angeletti 2, Poni 11, Bellini, Spagnoli 6, Torelli 12. All. Solfrizzi.