Basket serie d. Scirea e Artusiana, trasferte delicate

Difficile trasferta per il Gaetano Scirea che, alle 21, sarà di scena a Bologna sul campo dell’Omega Basket. Dopo il prezioso successo contro Baricella dell’ultimo turno, i ragazzi di coach Solfrizzi ci proveranno contro il trio Musolesi-Ballardini-Saccà sotto le plance e l’ex Baskérs Vandi.

Domani alle 20.30, la rilanciata Artusiana farà visita al fanalino di coda Castel San Pietro, per centrare il terzo successo consecutivo. Tra le fila castellane, particolare attenzione a Cisbani e Pedini, ma per la truppa allenata da Marcello Casadei è un’occasione per consolidare le ambizioni di classifica.