Basket serie d. Scirea, serve l’aiuto dell’Artusiana per la salvezza

Quando mancano tre giornate al termine del campionato di Divisione Regionale 1, le due formazioni forlivesi impegnate nel torneo vivono situazioni e momenti diametralmente opposti. Da un lato, c’è l’Artusiana Forlimpopoli ormai salva e fuori dai giochi playoff che questa sera alle 20.30 sarà impegnata sul parquet della Raggisolaris Academy di Faenza per un match fondamentale per i manfredi che, reduci da quattro sconfitte consecutive, cercano l’aggancio al quintultimo posto che vale la salvezza diretta. Tra i giovani faentini, attenzione al duo Naccari-Ballarin, oltre ai vari Ravaioli, Garavini e Caramella cresciuti nel settore giovanile Baskérs.

Interessato spettatore del risultato di questa partita è il Gaetano Scirea che, alle 18.30, ospita a Bertinoro un International Imola ormai salvo, seppur reduce da una sconfitta di misura contro Budrio (83-89). In caso di successo bianconero e di contemporaneo successo di Forlimpopoli, infatti, lo Scirea sarebbe matematicamente salvo con due giornate di anticipo, mentre, al contrario, la strada si farebbe estremamente ripida per i ragazzi di coach Solfrizzi, che nelle ultime due affronteranno Budrio e 4 Torri, entrambe a caccia di punti per la griglia playoff. Per evitare problemi, servirà cercare un successo questa sera: per farlo occorrerà fermare le bocche da fuoco imolesi, su tutti il giovane Roli e l’ex Guelfo Sinatra.