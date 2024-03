BASKET SERIE D. Scirea, successo cercasi a Faenza

Dopo il ko 58-68 contro Castel San Pietro, stasera alle 20.30 occasione del riscatto per il Gaetano Scirea sul campo della Raggisolaris Academy Faenza. La giovanissima formazione manfreda sembra aver trovato le misure a un torneo di buon livello: tra i singoli, l’esterno Naccari (quasi 15 punti a partita) e i lunghi Ballarin e Ndiaye sono i più pericolosi, ma non va sottovalutato l’impatto della colonia di forlivesi emigranti formata da Ravaioli, Garavini e Caramella.

Per lo Scirea un successo sarebbe fondamentale per riprendere fiato e ripristinare un cuscinetto sul penultimo posto che porta ai playout. Per bissare però il successo dell’andata (84- 66), i ragazzi di coach Solfrizzi dovranno fornire una prova di maggior spessore rispetto alle ultime.

v. r.