Basket serie d. Scirea, super Poggi. Artusiana, vana una grande rimonta

Per le due formazioni forlivesi di Divisione Regionale 1 (la vecchia serie D), il 2024 è iniziato con gare emozionanti ed avvincenti, decise nel finale da un solo possesso, seppur con un epilogo diametralmente opposto.

Per il Gaetano Scirea è arrivato un prezioso successo per 73-70 (13-15; 32-36; 55-54) contro Massalombarda, al termine di un match fatto di break e controbreak. Quello decisivo a 7’ dalla fine, quando i bianconeri si portano sul +7 poi blindato da un chirurgico Poggi e dalla difesa.

Il tabellino: Poggi 25, Sovera 8, Mordenti 2, Bessan 2, Angeletti 14, Poni 8, Adamo ne, Pugliese ne, Bellini, Spagnoli 8, Torelli 6. All.: Solfrizzi.

Bruciante sconfitta, invece, per l’Artusiana Forlimpopoli, caduta 79-76 (21-17; 44-37; 67-48) sul campo di una indiavolata Cesena giunta al suo ottavo successo di fila. Per 30’ sono i padroni di casa a guidare il match: i cesenati per tre volte provano a scappare e toccano il +19 al 30’. Ma trovano la reazione dei ragazzi di coach Casadei che, trascinati da 15 punti consecutivi di Nucci, riescono a impattare il punteggio a quota 74 a un minuto dal gong. Il gioco da tre punti di Santoro (20 punti) e il libero di Balestri, però, respingono l’ultimo assalto, perfezionando così l’aggancio in classifica proprio agli artusiani.

Il tabellino: Gorini 6, Giannessi, Valgimigli 3, Nucci 23, Cristofani 7, Piazza 8, Buda 2, Colombo 16, Fustini, Vadi 2, Agatensi 9. All.: Casadei.