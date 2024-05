Basket serie d. Sorriso Artusiana: si congeda battendo la capolista

Epilogo col sorriso per l’Artusiana Forlimpopoli che, nell’ultima gara della stagione, batte la capolista Argenta 78-57 (17-24; 42-37; 59-46) al termine di un match pirotecnico, seppur ininfluente ai fini della classifica. Gli argentani (attesi ora dalle Final Four) partono forte trascinati dal giovane Boggian. Nel 2° quarto accade di tutto, tra tecnici ed espulsioni che estromettono dal match due giocatori fondamentali come Nucci e Cristofani. Dopo la pausa lunga, i ragazzi di coach Casadei suonano la riscossa trascinati da un solidissimo Gorini e dalle triple di Agatensi. Gli ospiti cedono il passo, mentre Forlimpopoli chiude un’annata in chiaroscuro con un successo.

Il tabellino: Gorini 18, Giannessi, Valgimigli 7, Nucci 14, Cristofani 3, Piazza 2, Buda, Lanzoni, Fustini, Vadi 3, Agatensi 17, Colombo 14. All. Casadei.